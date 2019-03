La mère de famille pousse une senior sous un bus

La dispute aurait pu se terminer tragiquement. Le 29 mai 2018 à Pimlico, dans le centre de Londres, une jeune femme accompagnée de deux enfants s'est pris de bec avec une sexagénaire dans un supermarché. Cette dernière est ensuite sortie du magasin et attendait de pouvoir traverser à un passage piétons lorsque l'autre protagoniste, qui l'avait suivie, est revenue à la charge.

La jeune femme, qui poussait également un caddie, a attaqué la sexagénaire par derrière et l'a poussée sous un bus. La victime est tombée en avant contre la porte du véhicule et a souffert de blessures aux chevilles, aux tibias et aux genoux. Elle a également été victime d'une coupure sur le haut du crâne et aux épaules, relève le tabloïd Metro. La «pousseuse», elle, a tourné les talons et s'en est allée, avec ses enfants et son caddie.

La police londonienne a diffusé, mercredi, les images de cet incident ainsi qu'une photo de la suspecte recherchée afin de pouvoir l'identifier, près d'un an après les faits. Samantha Edwards, détective chargée de l'enquête, a expliqué dans un communiqué de la police londonienne que «cette agression aurait pu avoir des conséquences bien plus graves». Après diverses tentatives, les enquêteurs ne sont pas parvenus à identifier la jeune femme et ont donc lancé cet appel à témoins.

(L'essentiel/cga)