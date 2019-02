La défense de Nemmouche est compromise

Mehdi Nemmouche a clamé son innocence face aux juges avec comme argument: il ne serait pas l'auteur de l'attaque, car son ADN ne se trouve pas sur la porte du musée Juif de Bruxelles. Un expert a mis à mal sa défense, «si on ne trouve pas l'ADN d'une personne, cela ne veut rien dire. Il est tout à fait possible de toucher un objet et de ne pas laisser d'empreintes», a clarifié ce spécialiste de l'ADN, Dieter Deforce.

Les avocats de Nemmouche soulignent que les images de vidéosurveillance montrent le tueur toucher la porte du musée. Pourtant, l'ADN du jihadiste n'y a pas été retrouvé. Cela prouve, selon eux, qu'il ne peut pas être l'auteur des faits. «L'ADN, c'est la reine des preuves», avaient expliqué les avocats de Nemmouche, au début du procès.

«L'absence, ça ne veut rien dire, ce n'est pas une preuve»

Selon l'expert interrogé ce lundi, l'ADN ne peut être considéré comme une «preuve négative». L'ADN de deux victimes de la tuerie, ayant elles aussi touché la porte, peu avant l'attaque, n'a pas non plus été retrouvé.

Mehdi Nemmouche, un délinquant multirécidiviste radicalisé en prison et passé par la Syrie, est accusé d'avoir abattu un couple de touristes israéliens, un jeune employé belge et une bénévole française le 24 mai 2014, au musée Juif de Bruxelles. Il est jugé depuis le 10 janvier avec Nacer Bendrer, un délinquant marseillais de 30 ans, soupçonné de lui avoir fourni les armes. Le procès doit durer jusqu'au 1er mars.

(L'essentiel/afp)