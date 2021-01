Des tonnes de déchets agglutinés à un barrage

Des pneus, des barils, des bouteilles en plastique... Les militants écologistes sont atterrés: après qu'une barrière de retenue a cédé, plus de 5 000 m3 de déchets et de débris se sont accumulés dans le lac du barrage d'une centrale hydroélectrique, sur la rivière Drina, près de la ville de Visegrad à l'est de la Bosnie.

«Horrible et honteux» a titré le quotidien Blic, décrivant le lac Potpecko comme «une décharge flottante». Un problème récurrent que ne parviennent pas à gérer conjointement le Monténégro, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine.

Ces déchets proviennent des quelque 70 décharges sauvages présentes au bord de la rivière. Une catastrophe écologique mais pas seulement: le fonctionnement du barrage est menacé, ainsi que celui de deux autres centrales sur la Drina. Sans parler de l'impact désastreux sur l'image de cette région touristique: la rivière est connue pour ses eaux limpides, couleur émeraude, à couper le souffle, qui font le bonheur des rafteurs.

(L'essentiel)