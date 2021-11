Le chauffeur de taxi de Liverpool se dit miraculé

Le chauffeur de taxi qui a survécu à l'attentat de Liverpool il y a une semaine, dont l'auteur est mort dans l'explosion, a déclaré dimanche que c'est un «miracle» qu'il n'ait pas été tué. Les images de vidéosurveillance de la scène montrent David Perry, sonné, quittant son véhicule juste après son explosion devant la maternité de Liverpool (nord de l'Angleterre) dimanche dernier. Légèrement blessé, il a été brièvement hospitalisé.

«C'est un miracle que je sois en vie», a déclaré le chauffeur dans un communiqué transmis par la police, dans lequel il exprime son soulagement que «personne d'autre n'ait été blessé» par cet «acte diabolique». «J'ai à présent besoin de temps pour accepter ce qui s'est passé et me concentrer sur ma guérison, à la fois mentale et physique», a-t-il ajouté lors de sa première déclaration publique. La bombe d'Emad Al Swealmeen, 32 ans, d'origine irakienne, a explosé alors qu'il se trouvait comme passager dans le taxi devant l'établissement de santé, au moment des commémorations des victimes des guerres.

Le «Dur à cuire» #DavidPerry a évité un drame à #Liverpool.

le #taximan décide de s’arrêter près du “Liverpool Women’s Hospital“.

Il sort ensuite précipitamment et verrouille le véhicule pour y enfermer le #terroriste qui portait une #bombe, qui explose.#attentat pic.twitter.com/3J7gHRaubG — ???????? Elections Présidentielles Z0ZZ ???????? (@TiMissier) November 15, 2021

La police britannique considère en l'état qu'il s'agit d'un acte terroriste, même si selon les médias, aucun motif idéologique n'a été pour l'heure identifié. L'enquête a permis d'établir qu'Emad Al Swealmeen, demandeur d'asile débouté qui s'était converti au christianisme, avait préparé son attaque «au moins» depuis qu'il avait loué un logement en avril, selon la police. Après cette attaque, le Royaume-Uni a relevé lundi à «grave» le niveau de la menace terroriste sur le sol britannique, un mois après le meurtre le 15 octobre du député David Amess pendant une permanence parlementaire à une soixantaine de kilomètres de Londres.

(L'essentiel/afp)