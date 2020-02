L'angoisse monte en Italie à cause du coronavirus

Carnaval de Venise stoppé, onze villes en quarantaine pour deux semaines: le Nord de l'Italie se prépare à vivre des jours d'angoisse et de restrictions, après une soudaine et spectaculaire flambée des cas du nouveau coronavirus en trois jours. La découverte de plusieurs foyers vendredi, jour où a été annoncé le premier décès d'un Italien, puis la multiplication rapide des cas, passés de six à près de 150 dimanche, préoccupe les autorités et la population locale.

L'Italie compte désormais 152 cas dont trois décès, ce qui en fait le pays le plus touché en Europe, depuis qu'a démarré l'épidémie de pneumonie virale en décembre en Chine. Les cas les plus nombreux ont été recensés en Lombardie, avec 112 contaminations et 22 en Vénétie. Dimanche soir, un train Venise-Munich des chemins de fer autrichiens ÖBB a été stoppé côté italien, juste avant de passer la frontière autrichienne, en raison de deux cas suspects de nouveau coronavirus, a indiqué le ministère de l'Intérieur autrichien. Ce sont les chemins de fer italiens qui ont prévenu les Autrichiens. Le train est arrêté à la gare frontalière du Col du Brenner.

Un décret-loi très strict

Le Premier ministre Giuseppe Conte, interrogé sur la chaîne publique Rai Uno, a appelé à «ne pas succomber à la panique et à suivre les consignes des autorités sanitaires». «Il ne faut pas avoir peur du fait que le nombre de cas augmentera encore», a-t-il ajouté. Dans une autre interview sur Canale 5 en soirée, il a voulu «rassurer les Italiens: nous découvrons des cas car nous effectuons des milliers de contrôles. Je ne pense pas que qui que ce soit ailleurs en ait fait autant».

Deux foyers principaux ont été identifiés: autour de Codogno (Lombardie), où un deuxième décès a été annoncé samedi, et à Vo'Euganeo, près de Padoue (Vénétie), où le premier cas mortel d'un retraité de 78 ans avait été enregistré. Un cordon sanitaire y sera établi par l'armée à partir de lundi. Les autorités de Lombardie ont aussi annoncé dimanche le décès d'une femme âgée, atteinte d'un cancer et qui avait contracté le nouveau coronavirus. Le gouvernement a adopté un décret-loi très strict qui met à l'isolement onze villes, dont dix dans le périmètre de Codogno. Dans ces villes, tous les lieux publics (bars, restaurants mairies, bibliothèques, écoles) sauf les pharmacies ont fermé dès vendredi.

(L'essentiel/afp)