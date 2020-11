Un drame évité grâce à une queue de baleine

Au lieu de s'écraser dans l'eau dix mètres plus bas, la rame de tête, après avoir défoncé un panneau stop, a terminé suspendue spectaculairement dans les airs, perchée sur la queue argentée d'un cétacé de métal. Le conducteur du métro, qui était seul à bord, est sorti sain et sauf de l'accident qui s'est produit, peu après minuit, à Spijkenisse.

Comme par un signe du destin, l'œuvre d'art est intitulée «Sauvé par la queue de baleine». «C'est un scénario tellement étrange», a réagi Carly Gorter, de l'autorité de sûreté de Rijnmond, la région de Rotterdam. «Le métro a déraillé et il a atterri sur un monument appelé Sauvé par la queue de la baleine. C'est littéralement ce qui s'est passé (...). C'est incroyable», a-t-elle déclaré à l'AFP.

LOOK: The driver of a metro train escaped injury when the front carriage rammed through the end of an elevated section of rails and was caught by a sculpture of a whale's tail near the Dutch city of Rotterdam. There were no passengers onboard pic.twitter.com/qaXjPuyHkn