Les Européens veulent aussi leur petit bout de Lune

La participation européenne au programme lunaire américain Artemis, qui doit voir le retour sur la Lune en 2024, se concrétise notamment par la signature d'un contrat avec Airbus pour la construction du troisième module de service européen du véhicule spatial américain Orion, a annoncé l'ESA, dans un communiqué en marge du 71e Congrès astronautique international qui se tient virtuellement.

Le constructeur européen se voit également attribuer le développement d'un projet d'atterrisseur lunaire, EL3. Lancé par Ariane 6, il sera chargé de transporter «jusqu'à 1,7 tonne de fret vers n'importe quel endroit de la surface lunaire», selon Airbus. Trois à cinq missions sont prévues par l'ESA.

Le projet lunaire prévoit également la construction d'une station spatiale, la «Lunar Gateway». Les États-Unis prévoient d'assembler la Gateway, qui orbitera autour de la Lune, à partir de 2023. Elle servira de laboratoire et de point d'étape pour les astronautes en route vers la Lune. Plus petite que la station spatiale internationale (ISS), elle n'a pas vocation à être occupée de façon permanente mais pourra accueillir jusqu'à 4 astronautes. Boudé par la Russie, le projet fait l'objet d'un partenariat entre Américains, Européens, Canadiens et Japonais.

Thales Alenia Space (TAS), spécialisé dans les modules spatiaux pressurisés, a été chargé de développer le module d'habitation I-HAB de cette station. La première tranche du contrat signé par l'ESA pour ce module s'élève à 36 millions d'euros pour un montant global de 327 millions, précise la société commune entre le français Thales et l'italien Leonardo, dans un communiqué.

