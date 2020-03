Ils avaient copulé sur leur siège dans l'avion

Mum and boyfriend 'had drunken sex at Thomas Cook flight seats as children watched' https://t.co/lN3KhnGJuJ pic.twitter.com/xpckRkjbS1— The Scottish Sun (@ScottishSun) March 11, 2020

Deux trentenaires britanniques risquent de gros ennuis pour quelques minutes de sensations fortes dans un avion. Gemma Heap et Philip Mycock sont accusés d'avoir eu un rapport sexuel lors d'un vol reliant l'Angleterre à la Tunisie, le 29 juillet 2019. Ivres, la mère de famille de 35 ans et son petit ami de 38 ans n'ont pas pris la peine de quitter leur siège pour laisser libre cours à leurs pulsions et se sont donné en spectacle devant les autres passagers, dont des enfants.

Le couple est mis en examen pour atteinte aux bonnes mœurs et ivresse à bord d'un avion. Les deux trentenaires ont plaidé non coupables et risquent une peine de prison. Leur avocate affirme que le couple n'était pas saoul au moment des faits.

Au Royaume-Uni, la peine maximale pour atteinte aux bonnes mœurs est de 7 ans de prison, 2 ans pour ivresse dans un avion, explique le «Sun». Gemma Heap et Philip Mycock ont été libérés sous caution dans l'attente d'une audience préliminaire le mois prochain devant la Cour de la Couronne de Minshull Street, à Manchester.

(L'essentiel/joc)