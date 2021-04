Moscou répond à Prague et expulse 20 diplomates

Moscou a déclaré dimanche «persona non grata» 20 diplomates tchèques en représailles à l’expulsion de 18 diplomates russes par Prague qui les accuse d’espionnage, une décision fustigée par la Russie qui y voit «la trace des États-Unis». Cette annonce a été faite par le ministère russe des Affaires étrangères, après la convocation de l’ambassadeur tchèque à Moscou, Vitezslav Pivonka. «Nous lui avons fermement signifié notre protestation après l’acte inamical des autorités tchèques à l’encontre du personnel de la représentation diplomatique russe à Prague», précise le communiqué.

«Il a été annoncé à Vitezslav Pivonka que 20 collaborateurs de l’ambassade de République tchèque à Moscou avaient été déclarés persona non grata. Ils doivent quitter notre territoire avant la fin de la journée du 19 avril 2021», ajoute le texte. Plus tôt, Moscou avait dénoncé la décision «sans précédent» des autorités tchèques, et rejeté des accusations «infondées et farfelues» portées contre ses diplomates.

«Des preuves irréfutables»

«Cette démarche hostile s’inscrit dans le prolongement d’une série d’actions anti-russes entreprises par la République tchèque ces dernières années. On ne peut qu’y voir la trace des États-Unis», avait assuré la diplomatie russe. «Dans un effort pour plaire aux États-Unis dans le contexte des récentes sanctions américaines contre la Russie, les autorités tchèques ont même dépassé leurs maîtres d’outre-mer à cet égard», a-t-elle ajouté.

Parallèlement à l’expulsion de 18 diplomates russes identifiés comme des agents des services d’espionnage de Moscou, Prague a assuré samedi avoir «des preuves irréfutables» impliquant des agents du GRU, le renseignement militaire russe, dans l’explosion d’un dépôt de munitions à Vrbetice, qui avait tué deux personnes en 2014.

(L'essentiel/AFP)