Dmitri Rybolovlev placé en garde à vue à Monaco

Le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev, patron de l'AS Monaco, a été à nouveau placé mardi en garde à vue à Monaco dans le cadre de la retentissante affaire d'escroquerie présumée qui l'oppose à son ancien marchand d'art suisse Yves Bouvier, a-t-on appris auprès de son avocat Me Hervé Temine. Selon une source proche de l'enquête, la police a procédé à une perquisition dans la matinée à son appartement situé en haut d'un immeuble très luxueux de Monaco, La Belle Epoque.

«Les faits pour lesquels il est entendu reposent sur l'exploitation du téléphone portable de son avocate», ont précisé l'avocat et son confrère Thomas Giaccardi. Le portable de Me Tetiana Bersheda avait été saisi dans la bataille médiatico-judiciaire opposant M. Rybolovlev à M. Bouvier, le premier accusant le second de l'avoir escroqué d'un milliard de dollars, avec la complicité de leur amie commune Tania Rappo. À l'appui de cette plaint, Me Bersheda avait elle-même produit un enregistrement de Mme Rappo. Le juge d'instruction a alors fait extraire du téléphone l'intégralité des messages qu'il contenait, ce que les avocats de M. Rybolovlev considèrent comme illégal.

Parus dans la presse française, des SMS tirés du téléphone de Me Bersheda ont fait scandale à Monaco, semblant démontrer que M. Rybolovlev aurait profité des apparentes bonnes relations de son avocate avec les dirigeants de la police monégasque et avec le garde des Sceaux de la principauté pour piéger M. Bouvier. Du statut de plaignant et accusateur, M. Rybolovlev est passé en octobre 2017 à celui de mis en cause, inculpé pour «complicité d'atteinte au droit au respect à la vie privée».

(L'essentiel/afp)