Une bousculade fait trois morts à la St Patrick

Trois adolescents sont décédés dimanche lors d'une fête organisée à Cookstown, en Irlande du Nord, à l'occasion de la St Patrick, à laquelle des centaines de personnes essayaient de participer, entraînant une bousculade, a annoncé la police lundi. «Je peux confirmer qu'un troisième adolescent est malheureusement décédé de blessures», a déclaré le chef adjoint de la police d'Irlande du Nord, Mark Hamilton, cité dans un communiqué.

Les victimes sont une jeune fille de 17 ans et deux garçons de 16 et 17 ans. Deux autres adolescents sont soignés pour des blessures subies lors de cet incident survenu peu avant 21h30 GMT dimanche à l'extérieur de l'hôtel Greenvale. La police a précisé que «la cause exacte de l'incident reste inconnue» mais a indiqué que les secours avaient été prévenus d'une «bousculade» impliquant un «nombre important de jeunes (qui) essayaient d'entrer dans une discothèque».

Des témoignages ont également évoqué «une bagarre survenue après le début de l'incident».

(L'essentiel/afp)