Theresa May entame une semaine décisive

Une semaine décisive s'ouvre lundi pour la Première ministre britannique Theresa May, qui tentera de sauver l'accord de Brexit, mais aussi son avenir à Downing Street. Les députés britanniques se prononceront mardi soir sur ce «Traité de retrait» de l'Union européenne, âprement négocié durant 17 mois avec Bruxelles, mais dont l'adoption semble très compromise en raison des multiples critiques dont il fait l'objet. L'accord déçoit aussi bien les plus ardents Brexiters, qui redoutent une forme d'amarrage permanent à l'UE, que les europhiles espérant encore pouvoir faire marche arrière.

Après trois jours de débats devant la chambre des Communes la semaine dernière, le gouvernement conservateur devrait déployer d'ultimes efforts lundi et mardi pour tenter de convaincre les députés du bien-fondé du texte, mais les chances d'y parvenir semblent bien minces. Dimanche, des responsables de tous bords ont appelé l'exécutif à revoir sa copie, et à relancer les négociations avec Bruxelles. À moins d'un changement, «nous sommes déterminés à voter contre», a prévenu Nigel Dodds, député du parti nord-irlandais DUP, dont le soutien est indispensable aux conservateurs pour atteindre la majorité absolue.

Theresa May avertit sur les conséquences

Boris Johnson, rival de Theresa May et ex-ministre des Affaires étrangères, a même proposé de mettre en balance une partie de la facture de divorce dont devra s'acquitter le Royaume-Uni en quittant l'UE, évaluée entre 40 et 45 milliards d'euros, comme levier dans de nouvelles négociations. Inquiets devant la perspective d'un échec cuisant mardi, plusieurs ministres ont exhorté Theresa May à reporter le vote, rapportait la publication conservatrice The Spectator.

Car un rejet du texte pourrait exposer Theresa May à une motion de censure, et in fine à de nouvelles élections législatives. Anticipant un vote pour le moins compliqué, Theresa May a mis en garde contre les conséquences que pourrait avoir un rejet du traité. «Cela signifierait une grave incertitude pour le pays, avec un risque très réel de ne pas avoir de Brexit, ou de quitter l'Union européenne sans accord», a-t-elle déclaré dans le Mail on Sunday.

