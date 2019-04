131 kilos de cocaïne retrouvés sur une plage

Plus de 300 policiers appuyés par deux hélicoptères passaient au peigne fin dimanche le littoral roumain de la mer Noire, a-t-on appris de source policière. Plusieurs paquets de drogues échoués sur le sable ont été découverts. «Au total, 131 kilos de cocaïne ont été retrouvés sur la côte depuis vendredi», a dit le porte-parole de la police roumaine Georgian Dragan. Quatorze embarcations et plusieurs plongeurs participent également à cette opération d'une ampleur sans précédent.

Le parquet chargé de la criminalité organisée (DIICOT) a appelé les habitants de la zone à la vigilance, les exhortant à «ne pas ouvrir des paquets qu'ils trouveraient sur la plage et dont le contenu peut mettre leur vie en danger». Un peu plus d'une tonne de cocaïne, emballée dans 36 sacs en plastique et provenant vraisemblablement du même transport, avait été retrouvée le 20 mars dans une embarcation renversée dans le delta du Danube (est). Deux trafiquants serbes présumés avaient été arrêtés en lien avec cette découverte.

2,5 tonnes de cocaïne

Environ 200 kilos supplémentaires ont été repêchés mardi en mer Noire, au large de la côte roumaine, a dit la police. Les procureurs évaluent le prix de la drogue, d'une pureté de 90%, découverte depuis le 20 mars à plusieurs centaines de millions d'euros. La Roumanie est un pays de transit de la cocaïne en provenance d'Amérique du Sud et destinée à l'Europe de l'Ouest.

En 2016, les policiers roumains avaient saisi dans le port de Constanta (est, sur la mer Noire) une quantité record de 2,5 tonnes de cocaïne en provenance de Colombie, d'une valeur estimée à 600 millions d'euros.

(L'essentiel/afp)