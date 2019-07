Une intervention musclée des policiers choque

«Actuellement à Bruxelles. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai vécu. Ça ne devrait pas arriver», a commenté un témoin d'une intervention de la police belge, à la gare de Bruxelles-Midi, qui a posté les images sur Twitter.

La scène se passe dans le hall de la gare, plusieurs policiers entourent un voyageur muni d'un sac. Alors en pleine discussion avec les forces de l'ordre, un des agents lui assène un coup dans la jambe arrière, faisant tomber l'individu. Quatre agents se ruent alors sur l'homme et le plaquent par terre pour le maîtriser, relate la DH.

La scène en a choqué plus d'un sur le réseau social. «Votre ami n'a pas l'air agressif» commente un internaute, «ils ont suréagi» évoque un autre. D'autres commentaires reconnaissent la violence de l'intervention mais la justifient, «c'est si difficile d’obéir aux forces de l'ordre? Quand ils demandent d'ouvrir ton sac, tu l'ouvres».

Is it so hard to obey orders from police officers? When they ask you to open your bag, you open your bag. Period. — Zaffrie (@minijeffrey) 2 juillet 2019

A aucun moment ils le frappent ils l’ont juste maîtrisé car ils ont jugé bon de le faire (il a ptetre fait un truc grave mais s’il est arrêter il y a une raison) de plus l’es proche du gars empêche la police de faire son taf donc normal ils sont vénère. Il y a rien de choquant — maximegolain (@maximegolain) 2 juillet 2019

They violated Him yes. They over Reacted yes.

But He should not be acting that hostile and getting worked up at the police when u know these niggas are not on your side and will look for any reason to make your life hell. — P U E R T O ~ D I O R (@RJxProducer) 1 juillet 2019

They arrested him for resisting arrest..Does he look like he’s resisting ? #Brussel #Belgium pic.twitter.com/KRybI80mj3 — Hannah (@HannahPepper_) 1 juillet 2019

À la suite de la publication des images, un autre témoin de la scène a répondu en diffusant un extrait, qui semble se passer avant l'arrestation de l'individu. «J'ai aussi été témoin de cela... Je suis absolument sous le choc, c'est dégoûtant. Dans la vidéo, vous pouvez voir le policier demander ce qu'il y a là-dedans. Nous attendions tous d'être aidés par Thalys pendant cinq heures à cause d'un train annulé. La police n'avait pas le droit de l'approcher comme ça» commente le témoin. Sur les images, l'individu semble se plaindre d'avoir été touché par le policier.

La police des chemins de fer belge a indiqué à la télévision locale BX1 qu'elle n’a aucun commentaire à faire sur la scène pour le moment.

I was also witnessed this..I am absolutely in shock, it’s disgusting. In the video you can see the police officer ask “what is in there”. We were all waiting to be accommodated by @thalys_en for 5 hours due to a cancelled train! . The police had no right to approach him like that pic.twitter.com/nsCxH6Tza8 — Hannah (@HannahPepper_) 1 juillet 2019

