Le nouveau pont de Gênes testé avec 54 camions

Après 13 mois de travail, les tests grandeur nature du nouveau pont de Gênes ont commencé lundi. Quelque cinquante-quatre poids lourds se sont élancés sur le viaduc avec une charge totale de 2 376 tonnes.

Les essais vont encore se poursuivre ces prochains jours. Le nouveau pont devrait être inauguré entre le 1 et le 5 août prochains.

The new Genoa bridge underwent several static testing operations ahead of its inauguration after the old bridge collapsed two years ago killing 43 people. pic.twitter.com/RHd4UUCb1B