Une modèle entre la vie et la mort après une chute

Le monde la mode est sous le choc. Le mannequin Ksenia Puntus est entre la vie et la mort. Selon le «Daily Mail», la Russe de 21 ans est tombée de l'appartement de son copain, Andrei Bakov, 20 ans, situé au troisième étage, à Moscou, samedi 11 janvier 2020. La jeune femme, qui était dénudée lorsqu'elle a chuté, a été retrouvée plusieurs heures après le drame par une femme de ménage. Ksenia était étendue dans les buissons alors qu'il faisait -5 degrés. Hospitalisé d'urgence, le top souffre de graves blessures à la tête et à la poitrine. La malheureuse a également le bassin, plusieurs côtes et les jambes fracturées.

«C'est incroyablement triste, nous prions pour elle. Elle ne se souvient de rien sauf de son nom», a confié son amie, le mannequin Alesya Kafelnikova. Selon cette dernière, la chute de Ksenia n'est pas un accident. À ses yeux, il s'agit d'une tentative de meurtre. «Elle était clairement cachée. C'est une femme de ménage qui l'a trouvée et a appelé l'ambulance», a-t-elle dit avant de préciser: «Ksenia ne prenait pas de drogue, ce qui signifie que nous et sa famille savons que quelque chose de mal s'est passé.»

Le petit ami de la victime, qui n'a pas réagi sur cette affaire, a été entendu par la police. Quant a Ksenia, elle a déjà subi deux opérations et est toujours en soins intensifs.

(L'essentiel/lja)