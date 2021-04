C'était un «dernier voyage» en amoureux

L’incident a intrigué la presse internationale. Jeudi, au terme d’une folle course de presque 40 km à contresens sur une autoroute entre la France et l’Espagne, un conducteur de 66 ans a été arrêté par les gendarmes catalans. Les agents ont alors découvert sur le siège passager avant le cadavre d’un individu mort depuis deux à trois semaines. La dépouille, dissimulée sous une couverture et tenue par la ceinture de sécurité, était en partie momifiée. Il s’agissait d’un citoyen suisse de 88 ans.

Le conducteur, double national hispano-­suisse originaire de Galice, a confié aux gendarmes que c’était «son compagnon et qu’il l’avait beaucoup aimé», rapporte La Vanguardia. L’aîné étant atteint d’une maladie incurable, le couple aurait décidé de faire un «dernier voyage» depuis la Suisse. Ils auraient parcouru l’Italie et l’Espagne, passant récemment par Madrid et Vila­franca del Penedés. On ignore à quelle étape du périple l’octogénaire est décédé.

Un examen médicolégal préliminaire a établi que le corps ne portait aucune marque de violence. Une enquête contre le conducteur reste ouverte, notamment pour conduite dangereuse. Confus, il aurait expliqué avoir fait ­demi-tour sur l’autoroute afin d’éviter un barrage de la police française, parce qu’il n’avait pas effectué le test PCR exigé pour franchir la frontière.

(L'essentiel/arg)