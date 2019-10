Des singes terrifiés dans une nouvelle vidéo choc

Dernière en date parmi les vidéos choc prouvant des cas de cruauté envers les animaux, une séquence tournée en Allemagne fait froid dans le dos. L'association de protection des animaux Soko Tierschutz, associée à Cruelty Free International, s'est introduite chez LPT, l'un des plus grands laboratoires d'expérimentations pharmaceutiques et toxicologiques d'Allemagne, près d'Hambourg.

Les images tournées en caméra cachée et diffusée ces dernières heures sur Internet sont terrifiantes. On y voit des tests sur des singes, serrés au cou par des colliers métalliques, des chats, des chiens ou des lapins. Des produits leur seraient administrés pour en étudier les effets. La souffrance des bêtes est claire et les images parlent d'elles-mêmes.

La liste des violations par le laboratoire est grande selon les associations qui veulent utiliser cette nouvelle vidéo pour appuyer leur combat, vers une interdiction des expérimentations sur les animaux.

(nc/L'essentiel)