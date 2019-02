Affaire Skripal: un 3e suspect a été identifié

Le groupe d'investigation Bellingcat a affirmé, jeudi, avoir identifié un troisième suspect, un officier du renseignement militaire russe (GRU), dans l'affaire d'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal en mars 2018. «Après une enquête conjointe de quatre mois avec nos partenaires The Insider (Russie) et Respekt (République tchèque), Bellingcat peut maintenant révéler la véritable identité et les antécédents de cet officier du GRU, qui opérait au niveau international sous la couverture de Sergueï Vyachaeslavovitch Fedotov», écrit Bellingcat.

«Il s'agit de Denis Vyacheslavovitch Sergeev, officier de haut rang du GRU et diplômé de l'Académie diplomatique militaire de Russie», ajoute le groupe d'investigation, qui avait déjà révélé les noms des deux personnes suspectées de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, survenu à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre).

Poursuite de l'enquête

Selon Bellingcat, ce troisième suspect était arrivé à Londres le 2 mars 2018 à bord d'un vol en provenance de Moscou, quelques heures avant les deux autres suspects. Le groupe d'investigation indique ne pas pouvoir à ce stade déterminer quel a été son rôle, ni s'il s'est lui-même rendu à Salisbury. Interrogé à ce sujet, la police britannique a refusé de confirmer ces informations, soulignant que les enquêteurs poursuivaient leur travail, y compris concernant l'identification de personnes pouvant avoir été impliquées dans cette affaire.

La Russie est accusée par le Royaume-Uni d'être derrière cet empoisonnement commis au moyen d'un puissant agent innervant, le Novitchok, de conception soviétique. Londres a mis en cause notamment le GRU et lancé un mandat d'arrêt européen contre deux Russes, Alexander Petrov et Rouslan Bochirov, de possibles pseudonymes, soupçonnés d'avoir perpétré l'attaque et présentés comme des membres du GRU.

