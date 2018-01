Le soleil boude... Les Belges dépriment

Vent, nuages, pluie, mais pas de soleil: la Belgique a connu en ce début d'hiver un des pires déficits d'ensoleillement de son histoire, au risque de peser sur le moral d'une population qui y est pourtant habituée. Avec 10 heures et 31 minutes d'ensoleillement recensées à la station météo d'Uccle, à Bruxelles, le mois de décembre 2017 a été «le deuxième mois le plus sombre depuis 1887», quand ont débuté les relevés, selon l'Institut royal météorologique (IRM) de Belgique.

Seul décembre 1934 avait connu une luminosité encore plus faible avec 9h31 d'ensoleillement, a précisé David Dehenauw, chef prévisionniste à l'IRM et «Monsieur Météo» sur plusieurs télévisions belges.Décembre étant le mois du solstice d'hiver, «avec des jours très courts, on a beaucoup plus de chances d'avoir un mois très sombre» qu'à n'importe quel autre moment de l'année, a ajouté M. Dehenauw. À titre de comparaison, le mois de novembre le moins ensoleillé a quand même connu 21 heures de lumière naturelle, en 1922, tandis le pire mois de janvier en a connu 26, en 1902, toujours d'après l'IRM.

Sécrétion de mélatonine inhibée

Janvier 2018 sera forcément plus ensoleillé que décembre 2017. Non seulement les jours rallongent mais sur la seule journée du dimanche 14 janvier, huit d'heures d'ensoleillement ont été enregistrées par l'IRM à Bruxelles.

Selon des spécialistes de la santé, ce déficit de luminosité peut entraîner une «dépression saisonnière», dont les symptômes sont notamment une plus grande fatigue. «Quand on s'expose à la lumière au matin, ça inhibe la sécrétion de mélatonine qui favorise le sommeil et ça favorise plutôt la production d'hormones qui vont booster» l'organisme, a expliqué à l'AFP le Dr Matthieu Hein, psychiatre à l'hôpital Erasme à Bruxelles.

En revanche en l'absence de lumière, a-t-il souligné, «on reste plutôt ralenti, fatigué, ce qui est caractéristique de la dépression saisonnière».

(L'essentiel/AFP)