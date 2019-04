L'Espagne vote, l'extrême droite en embuscade

Les Espagnols ont commencé à voter, dimanche, dans des législatives tendues où le chef du gouvernement socialiste, en tête des sondages, met en garde contre la résurgence de l'extrême droite plus de 40 ans après la mort du dictateur Francisco Franco. Le Premier ministre socialiste sortant Pedro Sanchez est donné gagnant dans les sondages mais sans la majorité absolue, ce qui obligera tous les partis à chercher à former des coalitions, avec un Parlement plus fragmenté que jamais et polarisé par la tentative de sécession de la Catalogne en 2017.

Le parti ultranationaliste Vox est la surprise annoncée de ces troisièmes législatives en trois ans et demi. Marginal il y a à peine six mois, il a créé un séisme politique en recueillant près de 11% des suffrages lors d'élections dans la région méridionale d'Andalousie. Vox pourrait faire une entrée en force à la chambre des députés, avec plus de 10% des voix et une trentaine de sièges sur 350 selon les sondages, dans un pays où l'extrême droite était absente du paysage depuis la mort de Franco en 1975. Les Espagnols renouvellent aussi dimanche une grande partie du Sénat.

Les bureaux de vote ont ouvert à 9h (7h GMT) et fermeront à 20h (18h GMT) avant l'annonce des résultats dans la soirée.

(L'essentiel/afp)