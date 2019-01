Les pays de l'UE inquiets après le rejet de l'accord

L'Union européenne et ses États membres ont estimé que le rejet par le Parlement britannique de l'accord entre Londres et Bruxelles sur le Brexit faisait courir au Royaume-Uni le risque d'une sortie brutale de l'UE. Le président de la Commission, le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, «invite instamment le Royaume-Uni à clarifier ses intentions dès que possible (car) il ne reste plus beaucoup de temps». «Si un accord est impossible, et que personne ne veut qu'il n'y ait aucun accord, alors qui aura enfin le courage de dire quelle est la seule issue positive?», s'est interrogé le président du Conseil, Donald Tusk.

Le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, «regrette le résultat du vote», comme il l'a indiqué dans un tweet. «Maintenant nous avons besoin d'un plan clair pour savoir comment procéder (...) Nous devons accélérer notre préparation pour limiter les dégâts en cas de sortie du Royaume-Uni sans accord». Le président français Emmanuel Macron estime quant à lui que «la pression est plutôt chez eux», en parlant des Britanniques qui «ne peuvent pas se permettre de ne plus avoir un avion qui décolle ou qui atterrit chez eux, et leurs supermarchés, à 70%, ils sont approvisionnés par l'Europe continentale».

L'Allemagne, par la voix de son ministre des Finances Olaf Scholz, a évoqué «un jour amer pour l'Europe», tandis que l'Irlande, pays en première ligne du fait de la frontière, estime que «le résultat du vote accroît le risque d'un Brexit désordonné». Enfin, le chancelier autrichien ne veut pas entendre parler de «renégociation de l'accord de retrait».

I deeply regret the outcome of the vote as I regret Brexit as such. Now we need a fast and clear plan on how to proceed.Because that’s what we need to do:finding solutions,not problems.Our internal preparations to limit the damage in case of a No-Deal shall go ahead in full steam — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 15 janvier 2019

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 15 janvier 2019

(L'essentiel/afp)