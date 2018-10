Le cinéaste Oleg Sentsov reçoit le prix Sakharov

Originaire de la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée par la Russie en 2014, Oleg Sentsov, 42 ans, est détenu dans la colonie pénitentiaire russe de Labytnangui, au-delà du cercle polaire arctique. Ce père de deux enfants, arrêté chez lui en mai 2014, a été condamné en août 2015 à 20 ans de prison pour «terrorisme» et «trafic d'armes», à l'issue d'un procès qualifié de «stalinien» par l'ONG Amnesty International.

Il avait débuté une grève de la faim à la mi-mai pour obtenir la libération de tous les «prisonniers politiques» ukrainiens détenus en Russie, avant d'y mettre fin 145 jours plus tard, début octobre, afin, disait-il, d'éviter d'être nourri de force.

Le G7 ainsi que de nombreuses personnalités politiques ou du monde culturel ont appelé à sa libération. En dépit de l'arrêt de sa grève de la faim, son état de santé soulève toujours les plus vives inquiétudes.

«Gamer», son chef-d'œuvre

«Abandonner une grève de la faim est un processus assez compliqué. Personne ne peut dire à l'heure actuelle qu'Oleg va s'en sortir. La situation est très, très grave», a assuré sa cousine Natalia Kaplan, à la mi-octobre. «Ses dernières lettres sont assez pessimistes», a-t-elle confié, précisant que le cinéaste «a écrit un testament et y demande de ne pas abandonner ses enfants».

Oleg Sentsov est connu pour son film «Gamer», qui raconte l'histoire d'un adolescent participant à des compétitions de jeux vidéo tout en faisant face à une vie quotidienne difficile, dans un village d'Ukraine. Il avait été projeté dans plusieurs festivals et récompensé à Rotterdam en 2012.

Sa situation est emblématique des relations à couteaux tirés entre la Russie et l'Ukraine, depuis l'arrivée au pouvoir en 2014 de pro-occidentaux à Kiev, suivie de l'annexion de la Crimée et d'un conflit armé avec les séparatistes pro-russes en Ukraine, qui a fait plus de 10 000 morts.

