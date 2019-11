Leur yacht chavire, ils s'en sortent de justesse

Un navire en perdition a nécessité l'intervention des sauveteurs britanniques, lundi vers midi, à proximité de l'île de Wight, selon un communiqué des gardes-côtes de Ventnor et Cowes. Le bateau de 12 mètres de long, sur lequel se trouvaient trois Suisses, était en train de couler.

Les compagnons d'infortune venaient de Portsmouth lorsque une collision avec une bouée s'est produite à l'entrée du port de Cowes. Le choc a engendré une voie d'eau et le yacht, qui avait perdu son gouvernail, s'est retrouvé coincé dans la chaîne du flotteur. Face à la situation, les trois occupants ont été contraints de lancer un appel d'urgence.

Plus de peur que de mal

Plusieurs bateaux de sauvetage et navires, dont un catamaran et deux ferries, se sont précipités pour leur venir en aide. Dans un premier temps, deux des naufragés ont été mis en sécurité alors que des sauveteurs ont tenté de remettre le bateau à flot à l'aide d'une pompe. Mais le sort du bateau était devenu inéluctable et tout le monde a fini par se mettre en sécurité. L'incident n'aura finalement pas fait de victimes.

Comme l'embarcation se trouvait en pleine voie de navigation à l'entrée du port de Cowes, les gardes-côtes l'ont remorquée au large de Gurnard, un peu plus loin, où elle a fini par sombrer.

