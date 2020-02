Ils devenaient Portugais via un trafic en Suisse

Un Bangladais, habitant la région de Lausanne depuis vingt ans, serait au cœur d'un trafic de passeports portugais. La justice suisse lui reproche d'avoir vendu les précieux sésames à des compatriotes dont il aurait organisé la venue en Suisse. L'homme leur aurait fourni travail et logement. Mais il est aussi soupçonné de les avoir rançonnés: sous la menace de leur faire perdre leur permis d'établissement, il aurait conservé leurs salaires et les aurait empêchés de se déplacer à leur guise.

Et les services officiels n'y ont vu que du feu: de nombreux Bangladais ont ainsi pu s'établir en Suisse grâce à ces passeports portugais. Curieusement, ils sont devenus Européens sans parler le moindre mot de la langue liée à leur document. Ils ont ainsi pu s'établir, travailler et bénéficier de prestations sociales dans le pays.

Ancienne colonie portugaise

Comme ses compatriotes ayant bénéficié de la combine, le suspect vivait sous un faux nom. Au lieu de se présenter comme Bangladais, il disait venir de l'ancienne colonie portugaise de Goa, aujourd'hui indienne. Les habitants de cet ancien territoire portugais ont droit à la citoyenneté de l'ancien occupant s'ils le désirent.

Tête présumée du réseau, S. Z. a été arrêté en septembre, dans son restaurant. En plus d'une importante somme d'argent en cash, son appartement abritait des photocopies de passeports et de titres de séjour. La défense de cet homme est simple. «S. Z. conteste les faits», explique son avocat, Ismael Fetahi. L'argent retrouvé chez lui serait le fonds de caisse de son commerce. Le Bangladais a mis en cause d'autres personnes pour se disculper. Il a été détenu quelques semaines, puis relâché avant les fêtes.

L'enquête vaudoise se poursuit: pas sûr qu'elle révélera toute l'ampleur de ce trafic.

(L'essentiel)