Pour Juncker, il ne faut rien changer au scrutin

Jean-Claude Juncker a rappelé mercredi qu'il soutient le système des candidats «têtes de liste». «L'expérience menée pour la première fois en 2014 a bien marché et nous voulons la pérenniser», a-t-il expliqué, mercredi. Les élections, prévues entre le 23 et le 26 mai 2019, renouvelleront un Parlement européen sans députés britanniques et verront dans la foulée la nomination d'un nouvel exécutif européen.

L'Europe avant les nations



La Commission recommande également de «rendre plus visible le lien entre les partis nationaux et les partis européens», par exemple en utilisant leurs logos, et de mettre en avant les problématiques européennes. Les élections ne doivent pas «être retenues en otage par des problématiques nationales», a plaidé M. Juncker.

Le système du candidat «tête de liste» est soutenu par le Parlement et la Commission, mais est encore loin de faire l'unanimité au sein du Conseil, l'instance qui regroupe les États membres. Le processus permet de «savoir qui sera le président de la Commission puisque ce sera celui arrivé en tête de liste de la famille politique qui a remporté le plus de voix», a argumenté Jean-Claude Juncker.

La semaine passée, le Parlement européen s'était dit «prêt à rejeter tout candidat à la présidence de la Commission qui n'a pas été désigné "tête de liste" en amont des élections européennes». C'est dans cet esprit que Jean-Claude Juncker a appelé mercredi les partis politiques européens à désigner leur Spitzenkandidat (NDLR: dénomination allemande de «tête de liste») le plus vite possible, pour avoir le temps de faire campagne dans l'ensemble des États membres.

(L'essentiel/AFP)