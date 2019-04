Le clown bientôt président de la République?

La campagne présidentielle qui s'achève en Ukraine n'aura ressemblé à aucune autre. À quatre jours du second tour entre le sortant Petro Porochenko, milliardaire de 53 ans, et le comique Volodymyr Zelensky, 41 ans, c'est le challenger qui est en passe de l'emporter. Et largement: près de 50 points d'avance selon les sondages. Un face-à-face entre les deux hommes est prévu ce vendredi au stade olympique de Kiev. Si Zelensky ne fait pas faux bond, comme lors du précédent débat.

Quand la réalité rejoint la fiction



Depuis 2015, Zelensky est la vedette de «Serviteur du peuple», feuilleton mêlant burlesque et satire politique. Il y incarne un instituteur accidentellement élu à la présidence de l'Ukraine. La série fait un tabac sur la chaîne 1+1, propriété du sulfureux Igor Kolomoïski. Cet oligarque, ennemi juré du président Petro Porochenko, est réputé très proche du candidat Zelensky, qui est régulièrement accusé d'être sa «marionnette».

Cette star de la télé et entrepreneur de spectacles à succès – sans la moindre expérience politique – a bâti son succès en cassant les codes: pas de meetings ni d'interviews, mais des shows gratuits à travers le pays et une hyperactivité sur les réseaux sociaux, où il multiplie les attaques contre les élites «corrompues». De quoi emporter l'adhésion du public jeune et urbain, mais aussi des régions russophones dont il est originaire.

Son programme, lui, reste vague, à commencer par son engagement à résoudre le conflit avec la Russie, qui a amputé le territoire national en annexant la Crimée et qui soutient les rebelles de l'est du pays. En difficulté, le président Petro Porochenko tente de mettre en avant ses liens avec l'UE et sa fermeté au cours de la crise avec la Russie de 2014-2015. Ses dénonciations de l'inexpérience de Zelensky et de sa vulnérabilité face à Moscou semblent rester lettre morte.

(L'essentiel/afp)