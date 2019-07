Salvini nie en bloc tout financement russe

La polémique enfle en Italie autour des soupçons de financement par la Russie de la Ligue de Matteo Salvini (extrême droite), qui se défend bec et ongles. Sortie sans vraiment faire de vagues en février en Italie, l'information d'une rencontre à Moscou à ce sujet en octobre 2018 est revenue sur le devant de la scène avec l'annonce par Buzzfeed d'un enregistrement audio. Selon le site américain, et les retranscriptions parues dans la presse italienne, on y entend Gianluca Savoini, un proche de M. Salvini, discuter avec deux Italiens et trois Russes d'un accord pour dérouter vers la Ligue 65 millions de dollars (57,6 millions d'euros environ) provenant de 4% d'une transaction d'achat de pétrole russe via des intermédiaires.

«Une mystification, une tromperie, une saleté», a dénoncé M. Savoini au quotidien La Repubblica. A 56 ans, cet ancien journaliste, marié à une Russe, est aujourd'hui président de l'association Lombardie-Russie et considéré comme l'un des principaux contacts de la Lega avec la Russie. «Je n'ai jamais pris un rouble, un euro, un dollar ou un litre de vodka de financement de la Russie», répète pour sa part en boucle M. Salvini.

C'est «gratis»

L'homme fort du gouvernement italien est un admirateur affirmé de Vladimir Poutine, qu'il a rencontré à plusieurs reprises avant d'accéder au pouvoir, et le président russe a évoqué lors de sa visite à Rome la semaine dernière «un accord de coopération» entre son parti Russie unie et la Ligue. Mais M. Salvini le répète: son admiration et son combat contre les sanctions européennes imposées à la Russie après l'annexion de la Crimée, c'est «gratis».

Malgré tout, selon des sources judiciaires évoquées par la presse italienne, une enquête est en cours au parquet de Milan contre M. Savoini depuis les premiers articles en février sur la rencontre à Moscou parus en Italie. Pour la Ligue, cette enquête vient s'ajouter à celle sur le sort des 49 millions d'euros de fonds publics indûment perçus par le parti en 2008-2010, avant que M. Salvini en prenne la tête en 2013. L'échelonnement sur plusieurs décennies que la Ligue a obtenu pour rembourser passe mal dans l'opposition, et le sujet est sensible pour M. Salvini.

(L'essentiel/afp)