Le Covid ne tue presque plus au Royaume-​​Uni

Nouvelle preuve s'il en fallait une que la vaccination à grande échelle fonctionne, le Royaume-Uni n'a enregistré «que» 4 décès du Covid-19 au cours des dernières 24h. Considérant la population totale du pays (66 millions d'habitants), ce chiffre montre que la Grande-Bretagne est bel et bien sortie de la troisième vague après un début d'années noir (1 820 décès en une journée le 20 janvier!) en raison de la propagation du fameux variant britannique, plus contagieux et présumé plus mortel.

Sur les sept derniers jours, la moyenne de contaminations quotidiennes ne dépasse pas 2 500 cas par jours. À titre de comparaison, la France, dont la population est comparable, compte 33 000 nouveaux cas par jour actuellement. En Grande-Bretagne, près de la moitié des résidents ont reçu une première dose de vaccin, ce qui a eu un impact positif indéniable sur la situation sanitaire, même si le confinement strict décrété en tout début d'année a également joué un rôle prépondérant dans ce retour à une situation plus confortable.

Un couloir aérien avec Israël

Résultat des courses, les terrasses et commerces non essentiels ont pu rouvrir en Angleterre. Le Royaume-Uni envisage désormais de mettre en place un couloir aérien avec Israël, où, là aussi, la vie normale reprend peu à peu, après la vaccination complète de plus de 80% des plus de 16 ans. L'objectif? «Permettre aux touristes et aux hommes et femmes d’affaires des deux pays de reprendre leurs habitudes en toute sécurité», ont expliqué les autorités israéliennes.

Autant de perspectives qui devraient donner de l'espoir au Luxembourg. Le Premier ministre Xavier Bettel espère ainsi pouvoir vacciner «la plupart des gens» d'ici au milieu de l'été, «afin «d’avoir un mois d’août plus serein et une rentrée en pleine forme».

(th/L'essentiel)