«Ç'a été le choc de ma vie. Mes jambes tremblaient»

Elles en rêvaient depuis longtemps: deux amies domiciliées à Bristol (sud de l'Angleterre) se sont offert un long voyage en Amérique du Sud, avec notamment un séjour en Colombie. Quand Ellie et Emily ont demandé à leurs fiancés respectifs s'ils voulaient les accompagner, les deux jeunes hommes ont décliné: trop de travail. C'est donc entre copines que les deux Britanniques de 26 et 27 ans sont parties à l'aventure.

Le soir de la Saint-Valentin, Emily et Ellie étaient tranquillement en train de siroter un cocktail sur une terrasse de Carthagène (nord de la Colombie) quand deux étranges personnages ont débarqué devant elles. Vêtus de combinaisons gonflables vertes et bleues, les «artistes de rue» se sont lancés dans une chorégraphie rondement menée, sous le regard amusé des deux copines. À la fin de leur numéro, Jonny et Tom ont retiré leur masque, révélant ainsi leur identité.

«Je n'arrivais pas à y croire»

Les grands romantiques de 28 et 27 ans ont réussi leur coup: Emily et Ellie ont été complètement scotchées par cette énorme surprise. «C'était très émouvant. Je n'avais jamais été aussi choquée de toute ma vie. Je n'arrivais à pas y croire», raconte Ellie au «Daily Mail». «Cela a été le choc de ma vie, mes jambes tremblaient comme une petite feuille frémissante», ajoute Emily. Après ces retrouvailles fortes en émotions, Tom et Jonny ont emmené leurs dulcinées dans un hôtel 5 étoiles pour le reste des vacances.

Pour en arriver à ce grand moment, les deux amis avaient comploté pendant plusieurs mois. Il s'agissait notamment de se procurer les fameux déguisements, de trouver un moyen de savoir où se trouveraient Emily et Ellie, au moment fatidique, et de parvenir à réserver un vol en toute discrétion. Les deux potes ont atterri à Medellin le 13 février, puis ont voyagé pendant 14 heures en car jusqu'à Carthagène.

«La police a débarqué»

Grâce au frère de Jonny, qui était en vacances au même endroit, les Britanniques ont pu faire en sorte que les deux demoiselles se trouvent à un endroit bien précis à une heure donnée. Et tout a fonctionné à merveille. «Lorsque les filles ont crié, tout le monde sur la place s'est tu et la police a débarqué. Personne ne comprenait ce qui se passait. Puis tout le monde a applaudi quand ils ont réalisé qu'il s'agissait simplement de retrouvailles entre deux couples», raconte Tom.

