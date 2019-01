La maison de l'ex-​​espion Skripal démantelée

Des travaux de démantèlement de la maison de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal, victime d'une tentative d'empoisonnement à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre), ont démarré dans le cadre de la décontamination du site, a-t-on appris mardi, auprès du comté de Wiltshire où est située la ville. Les travaux, qui ont débuté lundi et sont censés durer quatre mois, sont une nouvelle étape dans l'opération de décontamination de la résidence, en cours depuis mars 2018.

Sergueï Skripal, 67 ans, et sa fille Ioulia avaient été empoisonnés, le 4 mars 2018, au Novitchok, un puissant agent innervant de conception soviétique dont la poignée de la porte d'entrée de M. Skripal avait été aspergée. Tous deux avaient été retrouvés inconscients sur un banc public de Salisbury, avant d'être envoyés aux urgences et hospitalisés plusieurs semaines. Ils sont aujourd'hui rétablis et protégés par les services de sécurité britanniques.

Des risques «bas»

Les travaux entamés lundi prévoient l'érection d'une structure scellée autour de la maison, le démantèlement des toits de la maison et du garage par des équipes de militaires, puis la construction de nouveaux toits. «Tous les matériaux seront emballés et scellés sur place, puis emmenés de façon sécurisée. (...) Ce travail spécialisé sera effectué par une équipe de militaires», selon une lettre des autorités du comté de Wiltshire envoyée aux voisins de M. Skripal, obtenue par l'agence britannique Press Association.

Dans cette lettre datée du 4 janvier, la directrice de la santé publique du comté, Tracy Daskiewicz, décrit les risques comme «bas». «La priorité est de s'assurer que les deux sites affectés par les incidents de 2018 soient complètement nettoyés et rendus à leur usage normal», précise-t-elle.

Sergueï Skripal est un ancien membre du GRU, le service de renseignement militaire russe, emprisonné en 2004 en Russie, après avoir transmis des informations sur des agents russes infiltrés en Occident au MI6, les services de renseignements extérieurs britanniques. L'empoisonnement des Skripal a été attribué à la Russie par les autorités britanniques.

Démantèlement partiel de la maison de l'ex-espion Sergueï Skripal https://t.co/RyEN59W6REpic.twitter.com/UYaUT1pXm8– Paris Match (@ParisMatch) 8 janvier 2019

(L'essentiel/afp)