Une voiture percute un camion-​​citerne: six morts

Un camion a percuté la voiture, de marque Kia et immatriculée en France, qui a alors été projetée contre le camion citerne, qui a explosé. Les cinq passagers de la voiture - trois adultes et deux enfants - et le conducteur du camion ont été tués, tandis que le chauffeur du camion-citerne s'en est sorti vivant.

Une vidéo diffusée par la police montre les pompiers luttant contre les flammes surmontées d'une épaisse fumée noire visible à plusieurs kilomètres à la ronde. L'accident s'est produit sur une autoroute à hauteur de Brescia, une ville de Lombardie située à l'est de Milan.

Incidente mortale Brescia riaperta #A21 in direzione Sud, prosegue l’attività della #poliziastradale per il ripristino della viabilità in direzione Nord. Il cavalcavia SP24 interessato dal fuoco è interdetto al traffico temporaneamente pic.twitter.com/3hVuqZnuxw — Polizia di Stato (@poliziadistato) 2 janvier 2018

(L'essentiel/AFP)