700 postiers ont été accusés à tort de vol

La justice britannique a commencé à se pencher, lundi, sur l’une des plus vastes erreurs judiciaires de l’histoire récente au Royaume-Uni. Entre 2000 et 2014, plus de 700 employés du Post Office ont été accusés, poursuivis et parfois emprisonnés à tort, au point d’avoir leur vie brisée, sur la base des informations du système Horizon, installé par Fujitsu.

Mais en décembre 2019, un juge de la Haute Cour a statué que ce système contenait un certain nombre de «bugs, erreurs et défauts» et qu’il existait un «risque important» qu’il soit la cause de déficits dans les comptes des succursales postales.

«Nous avons perdu tout ce que nous avions»

La procédure d’enquête judiciaire publique, qui s’est ouverte à Londres et devrait durer jusqu’à la fin de l’année, déterminera si La Poste était au courant des failles du système informatique et demandera comment le personnel a été conduit à en assumer la responsabilité. Le juge présidant la procédure devra rendre ensuite un rapport permettant de tirer les leçons du scandale, et non rendre des condamnations.

Les dirigeants du service postal, refusant de reconnaître des problèmes avec le logiciel Horizon, avaient forcé ces postiers à rembourser les manques à gagner comptables, entraînant pour beaucoup leur ruine. «Je savais qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec le système, mais personne ne voulait le savoir», a témoigné, lundi, Baljit Sethi, 69 ans, forcé de rembourser 17 000 livres sterling (plus de 20 300 francs) pour combler un trou dans les failles du bureau de poste qu’il gérait, à Brentwood, au nord-est de Londres. «Nous avons perdu tout ce que nous avions», a-t-il décrit, disant qu’il avait ensuite fait une dépression et «envisagé le suicide».

«Des vies ont été gâchées»

Jason Beer, avocat assistant à l’enquête, a déclaré que l’affaire était «la pire erreur judiciaire de l’histoire juridique britannique récente». «Des vies ont été gâchées, des familles se sont déchirées, retrouvées sans abri et sans ressources», a-t-il déclaré. «Un certain nombre d’hommes et de femmes sont malheureusement morts avant que l’État ne reconnaisse publiquement qu’ils avaient été condamnés à tort…»

Le gouvernement avait annoncé, en décembre, prendre en charge l’indemnisation pour des dizaines de millions de livres des anciens employés de poste accusés à tort de vol. Le Post Office est un service postal britannique qui appartient à l’État, après sa séparation d’avec Royal Mail, en 2012, et compte 7 500 agences au Royaume-Uni. De son côté, Royal Mail a été privatisé et introduit en Bourse.

(L'essentiel/AFP)