Deux trains entrent en collision en Tchéquie

Deux personnes ont été tuées et des dizaines blessées mercredi, dans la collision de deux trains dans le village de Milavce, dans l’ouest de la République tchèque, a annoncé la police. «Nous pouvons confirmer que deux personnes ont perdu la vie» dans l’accident, a indiqué la police nationale tchèque sur Twitter.

‼️ V obci Milavče na Domažlicku došlo ke srážce osobních vlaků. Zemřeli dva lidé, sedm jich je v kritickém stavu, 31 zraněných je mimo ohrožení života.



Informace aktualizujeme:https://t.co/BMgDYtVDbc — Seznam Zprávy (@SeznamZpravy) August 4, 2021

«Des dizaines de blessés ont été signalés sur les lieux. Nous aidons à l'évacuation des passagers», a ajouté la police, précisant que l'accident s'était produit peu après 8h. «Il y a actuellement 31 personnes dont les vies ne sont pas en danger qui sont en train d'être soignées, sept personnes qui sont dans un état critique et deux qui sont décédées», a déclaré au site d'information iRozhlas.cz Maria Svobodova, porte-parole de l'équipe de secours dans la région de Plzen.

L'un des trains impliqués dans la collision, portant le numéro Ex 351, reliait Munich (Allemagne) à Prague; l'autre était un train régional assurant la liaison entre les villes tchèques de Plzen et Domazlice. Le ministre tchèque des Transports, Karel Havlicek, a affirmé que «l'Ex 351 n'a pas respecté le signal et est entré en collision avec le train régional». «La situation est sérieuse»", a-t-il ajouté, peu avant de se rendre sur les lieux.

(L'essentiel/AFPE)