Boris Johnson, Premier ministre, c'est officiel

L'ex-maire de Londres Boris Johnson a été officiellement investi Premier ministre britannique à l'issue d'une visite à la reine Elizabeth II mercredi, a annoncé le palais de Buckingham.

«M. Johnson a accepté l'offre de Sa Majesté et lui a embrassé la main lors de son investiture comme Premier ministre», a écrit le palais dans un communiqué. Il succède à Theresa May qui a dû démissionner en raison de son échec à mettre en œuvre le Brexit.

