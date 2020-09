Plusieurs blessés dans une attaque au couteau

Plusieurs personnes ont été poignardées dans la soirée de samedi à dimanche à Birmingham, deuxième ville d’Angleterre, dans le centre du pays, a annoncé la police, qui a déclaré un «incident majeur», sans pouvoir dans l’immédiat préciser le nombre de blessés ni la gravité de leur état.

BREAKING: Police have declared a major incident in Birmingham city centre after officers were called to reports of multiple stabbings.



The force said: "At this early stage it would not be appropriate to speculate on the causes of the incident."



