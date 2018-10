Arthur, 5 ans, retrouvé sans vie à Majorque

Le président du gouvernement, Pedro Sanchez, a annoncé sur son compte Twitter que «le corps sans vie du petit Arthur» avait été «localisé», après plus d'une semaine de recherches intensives, dans la localité de Sant Llorenç des Cardassar, la plus touchée par ces inondations. Au total, ces inondations ont donc fait treize morts dont six étrangers - trois Allemands, deux Britanniques et une Néerlandaise.

La découverte du corps de l'enfant intervient quelques heures avant les funérailles des victimes, prévues mercredi, dans la ville voisine de Manacor, à 19h locales, en présence du roi Felipe VI et de la reine Letizia qui s'étaient déjà rendus vendredi, sur l'île de Majorque. Les habitants de Sant Llorenç avaient été pris de court par la montée des eaux d'un torrent à la suite de pluies diluviennes et n'avaient eu que quelques instants pour se mettre à l'abri du courant.

Selon la préfecture des Baléares, le corps de l'enfant a été découvert non loin du lieu où sa mère décédée avait été retrouvée. Cette Espagnole circulait en voiture avec ses deux enfants quand elle avait été surprise par les eaux. Sa petite fille de sept ans, secourue par un Allemand, a survécu.

(L'essentiel/afp)