Les Portugais votent pour la présidentielle

En dépit d’une situation critique sur le plan sanitaire, les Portugais ont commencé à voter dimanche pour une élection présidentielle qui doit sceller la reconduction du candidat sortant, le conservateur modéré Marcelo Rebelo de Sousa. Comme tous les sondages prévoient la réélection de l’actuel chef de l’Etat dès le premier tour, le suspense porte sur le score du candidat d’extrême droite André Ventura, qui pourrait créer la surprise en arrivant deuxième, devant l’ex-eurodéputée socialiste Ana Gomes.

Les bureaux de vote ont ouvert à 9 heures ce dimanche matin et les projections des médias locaux seront connues à 21 heures ce soir. Les résultats officiels seront annoncées dans la foulée, au fil du dépouillement des bulletins. Le taux de participation des 10,8 millions d’électeurs inscrits est l’autre enjeu majeur du scrutin, dans un pays soumis depuis dix jours à un deuxième confinement général pour endiguer une explosion des cas de Covid-19.

Éviter un second tour

Après les commerces et les restaurants, le gouvernement a dû se résoudre vendredi à fermer les écoles pendant quinze jours, alors que de nouveaux records quotidiens de contaminations et de décès ont encore été battus samedi, portant le bilan total depuis le début de la pandémie au-delà du seuil des 10 000 morts. Avec plus 80 000 contagions et près de 1 400 morts au cours de la semaine écoulée, le Portugal occupe sur cette période le premier rang mondial en nombre de nouveaux cas et de décès par rapport à sa population, dépassé seulement par l’enclave britannique de Gibraltar, selon les données collectées par l’AFP auprès des autorités nationales.

Le vote par correspondance étant peu utilisé, les autorités ont exceptionnellement organisé dimanche dernier une journée de vote par anticipation, qui a mobilisé près de 200’000 électeurs. Mais les images des longues files d’attente qui se sont formées devant certains bureaux de vote risquent d’en avoir découragé beaucoup d’autres. Dans son dernier discours de campagne, le président sortant a appelé les électeurs à voter pour lui afin d’éviter un second tour, prévu le 14 février, et ainsi «épargner aux Portugais le prolongement de l’élection pendant trois semaines cruciales» pour freiner l’épidémie. «Il suffit d’une abstention de 70% pour rendre un second tour quasiment inévitable», s’est inquiété Marcelo Rebelo de Sousa, un ancien professeur de droit de 72 ans, devenu célèbre en tant que commentateur politique à la télévision.

(L'essentiel/afp)