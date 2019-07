L'amour fait tomber les barrières en Bosnie

Elisabeth et Inas se sont mariés le 22 juin à Travnik au beau-milieu de la Bosnie-Herzégovine. Sous l'objectif du photographe Dino Lljazagic, ils sont retrouvés dans la cour de leur ancienne école pour immortaliser ce qui devrait rester comme l'une des plus belles journées de leur vie. Rien d'exceptionnel jusque-là, sauf que cette cour était séparée par une grille qui empêchait les élèves suivant le programme catholique croate de croiser le chemin de celles et ceux inscrits au programme mixte bosniaque.

Publiée sur Facebook le 29 juin, cette photo d'Elisabeth et d'Inas est rapidement devenue virale, car selon le site bosnien Klix.ba, «elle illustre les divisions du système scolaire en Bosnie-Herzégovine». Alors qu'ils fréquentaient le même grand bâtiment, Elisabeth et Inas n'auraient normalement jamais dû se rencontrer, car pour éviter que les élèves d'une communauté ne rencontrent les autres, les récréations étaient décalées de quinze minutes. «Dans cette cour séparée par une grille, on a voulu nous faire croire que les autres étaient différents, méchants et moins bien», a affirmé Elisabeth en légende de la photo, «mais l'amour a fait tomber les barrières et les préjugés».

À un point tel que, deux semaines après leur mariage, la barrière séparant les deux écoles de Travnik vient d'être retirée. Klix.ba a en effet indiqué, il y a trois jours, que «cette clôture n'est plus», pour le plus grand plaisir des habitants de cette ville de plus de 15 000 habitants reconnue par le passé et par les générations précédentes comme une un lieu de coexistence et de communion entre les différentes communautés d'ex-Yougoslavie. «Enseignez aux enfants que nous sommes tous pareils, noirs ou blancs, catholiques ou musulmans», a encore ajouté Elisabeth. «S'ils s'aiment, ils auront envie de grandir de l'autre côté de la barrière».

(fl/L'essentiel)