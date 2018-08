L'UE et Londres vont négocier «en continu»

L'Union européenne et le Royaume-Uni vont désormais négocier «en continu», a déclaré mardi le négociateur en chef de l'UE Michel Barnier. Les discussions sur l'accord de retrait entrent dans leur dernière phase en vue d'un départ des Britanniques de l'Union en mars 2019. «Les négociations entrent maintenant dans leur phase finale. Nous avons convenu que l'UE et le Royaume-Uni allaient désormais négocier en continu», a annoncé M. Barnier lors d'une conférence conjointe avec son homologue britannique Dominic Raab à Bruxelles.

Dominic Raab, qui a remplacé en juillet David Davis, parti sur fond de dissensions au sein du gouvernement de Theresa May, a assuré de «l'engagement renouvelé» de son pays dans ces discussions: «Nos actes parlent plus que nos paroles. Nous sommes là, je vois de nouveau Michel Barnier la semaine prochaine». Les négociations entre Bruxelles et Londres s'enlisent alors que les deux parties espèrent boucler un accord à l'automne. Plusieurs membres du gouvernement britannique ont brandi la menace d'un départ sans accord.

Avec une date prévue du Brexit fin mars 2019, toute décision définitive sur l'accord de retrait et l'accord sur la nature de la future relation doit intervenir «bien avant la fin de l'année», afin de laisser le temps aux parlements de ratifier les textes. «Cela peut être début novembre, mais ça ne peut pas être beaucoup plus tard», a calculé Michel Barnier. «Si nous avons cette ambition, ce pragmatisme, cette énergie des deux côtés, je suis sûr que nous pouvons avoir un accord en octobre», a avancé de son côté M. Raab.

Good meeting with @MichelBarnier. We discussed the outstanding separation issues, the NI backstop, our future economic partnership & security cooperation. We’ll be meeting again next week, at further length, as we look to resolve all the issues we need for a deal. https://t.co/K2l0wUuHLh