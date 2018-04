L'ado avait attaqué un policier au nom de l'EI

Safia S., qui avait poignardé en février 2016, à Hanovre, un policier au cou, a agi «pour le compte» de l'EI et «s'est entendue sur l'acte concret» avec le groupe djihadiste, a indiqué dans son jugement la Cour fédérale de justice. Condamnée en janvier 2017 à six ans de prison ferme pour «tentative de meurtre, coups et blessures et soutien à une organisation terroriste étrangère», la jeune fille avait saisi en appel la Cour, contestant le fait d'avoir agi au nom de l'EI. Le groupe djihadiste n'a jamais revendiqué cette attaque.

Les faits se sont produits en février 2016. Alors âgée de 16 ans, elle avait poignardé au cou un policier dans la gare de Hanovre, lors d'un contrôle d'identité. Avant les faits, Safia S. était déjà connue de la police. Celle-ci l'avait interrogée après que sa mère est allée la chercher à Istanbul, en janvier 2016, alors qu'elle tentait de rejoindre les jihadistes de l'EI en Syrie.

Dès 7-8 ans

Dans son téléphone, la police a retrouvé après l'agression contre le policier des instructions en arabe pour commettre une «attaque martyre». Son téléphone contenait également un message dans lequel elle se réjouissait des attaques de Paris du 13 novembre 2015. C'est «le plus beau jour de ma vie, qu'Allah bénisse nos lions qui étaient en action hier à Paris», écrivait-elle.

Et dès 2008, âgée de sept ou huit ans, elle apparaissait dans une vidéo en ligne d'un prédicateur salafiste connu en Allemagne, Pierre Vogel. Mais c'est en novembre 2015 qu'elle aurait fait allégeance à l'EI. L'Allemagne a été la cible de plusieurs attaques revendiquées par l'EI, dont la plus meurtrière a été celle commise avec un camion bélier sur un marché de Noël de Berlin (12 morts), le 19 décembre 2016.

