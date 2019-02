Trump rêve de mur, L'Espagne élève le sien

Renforcer la clôture, en élevant sa hauteur. Tel est le but du ministère de l'Intérieur espagnol qui annonce ce samedi sa volonté de solidifier sa frontière à Ceuta. Il a également indiqué que les barbelés au sommet de ces clôtures seraient remplacés par un autre matériel non blessant.

«La hauteur de la clôture sera augmentée de 30%, atteignant les dix mètres, là où se sont produites le plus d'entrées», a annoncé le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, lors d'une visite à Ceuta, dans des propos reproduits dans un communiqué de son ministère.

D'autre part, «tous les barbelés (à Ceuta) seront remplacés par un élément (...) qui garantira la sécurité sans blesser tout le long de la clôture», a poursuivi le communiqué sans donner plus de détails.

Les travaux de renforcement de cette clôture à Ceuta «commenceront dans à peu près un mois et demi», selon le ministère espagnol.

Prise d'assaut

La clôture a été prise d'assaut à plusieurs reprises ces dernières années par des migrants africains qui souhaitaient pénétrer dans l'enclave espagnole qui, avec celle de Melilla, constitue la seule frontière terrestre entre l'Afrique et l'Union européenne.

Certains de ces assauts ont été violents, comme ceux de juillet et août derniers, quand les migrants ont pénétré dans Ceuta en lançant de la chaux vive et des excréments contre les forces de l'ordre, blessant plusieurs d'entre eux.

Il peut arriver aussi que des migrants se coupent les mains, les bras ou les jambes contre les barbelés lors de leur tentative. Des organisations de défense des droits de l'Homme réclamaient leur retrait.

Le but est d'«avoir une frontière plus sûre, plus moderne et dotée de moyens technologiques plus sophistiqués», a expliqué également le ministre.

Celui ci a évoqué notamment des systèmes de reconnaissance faciale aux passages frontaliers et l'amélioration des systèmes de videosurveillance.

Selon les chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur, 726 migrants ont gagné Ceuta et Melilla illégalement entre le 1er janvier et le 13 février par voie de terre.

Pour la même période, 4.889 autres migrants ont accosté sur les côtes espagnoles à bord d'embarcations. Les côtes espagnoles constituent la principale voie d'entrée par mer dans l'UE des migrants irréguliers.

(L'essentiel/afp)