Un drone a perturbé le trafic aérien à Heathrow

Près de trois semaines après la pagaille causée par de mystérieux drones à Gatwick avant Noël, l'aéroport londonien d'Heathrow, le plus fréquenté d'Europe, a été brièvement perturbé à son tour et contraint de suspendre des vols au départ durant une heure environ. «Les vols ont repris», a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'aéroport situé à l'ouest de la capitale britannique. Elle n'était pas en mesure de préciser le nombre de vols affectés par l'incident.

L'aéroport avait peu auparavant annoncé sur Twitter répondre à «un signalement de drone» et travailler «étroitement avec la police londonienne pour empêcher toute menace à la sécurité opérationnelle». «Par mesure de précaution», les vols au départ ont été suspendus «le temps d'enquêter», avait-il ajouté. La Metropolitan Police a précisé avoir reçu «à approximativement 17h05» (18h05 au Luxembourg) des signalements de drone «à proximité de l'aéroport». «Des policiers appelés à Heathrow sont en train d'enquêter (...) avec leurs collègues de l'aéroport», a-t-elle ajouté.

Le ministre des Transports, Chris Grayling, a assuré sur Twitter que «l'armée est prête à déployer rapidement à Heathrow l'équipement utilisé à Gatwick si cela s'avère nécessaire». Selon le site internet de l'aéroport, Heathrow dessert 204 destinations dans 85 pays via 81 compagnies aériennes, et quelque 78 millions de passagers y ont transité en 2017, soit 213.668 par jour en moyenne.

Gatwick, le deuxième aéroport le plus fréquenté du Royaume-Uni, situé dans le sud de Londres, avait été contraint d'annuler ou de détourner un millier de vols entre les 19 et 21 décembre, affectant 140 000 voyageurs, dormant parfois à même le sol dans l'aéroport. L'armée avait été appelée en renfort pour assurer la sécurité du site.

We are responding to a drone sighting at Heathrow and are working closely with the Met Police to prevent any threat to operational safety. As a precautionary measure, we have stopped departures while we investigate. We apologise to passengers for any inconvenience this may cause.