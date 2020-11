Une fillette de 3 ans sortie vivante des décombres

Le plus meurtrier depuis 2011



Il s'agit du tremblement de terre le plus meurtrier en Turquie depuis celui qui a frappé la ville de Van, dans l'est du pays, en 2011, et qui avait fait plus de 500 victimes. En janvier de cette année, un tremblement de terre a tué 41 personnes dans la province orientale d'Elazig. Le séisme de vendredi, d'une magnitude de 6,9 selon l'Institut Kandilli d'Istanbul, s'est produit en mer Égée, au nord-est de Samos.

Un petit miracle au cœur d’une tragédie. Trois jours après le puissant séisme qui a secoué l’ouest de la Turquie et fait au moins 81 morts, les secouristes s’activent avec l’énergie du désespoir dans les décombres de huit bâtiments effondrés à Izmir. Après 64 heures d’efforts, enfin le soulagement: les équipes ont pu ramener une fillette de trois ans à la lumière lundi, rapporte Reuters.

Des images de télévision montrent la petite Elif être transportée sur un brancard jusqu’à une ambulance, sous les applaudissements des secouristes et des habitants. Les deux sœurs - des jumelles de 10 ans - et le frère d’Elif (7 ans) avaient été secourus avec leur mère samedi, mais le garçon a succombé à ses blessures.

«Mille fois merci à toi, mon Dieu. Nous avons fait sortir notre petit Elif de l'immeuble», a exulté sur Twitter Mehmet Gulluoglu, responsable de l'Autorité turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD).

Présents sur les lieux du sauvetage, les grands-parents d’Elif avaient refusé de perdre espoir: «Je suis très heureuse, que Dieu vous bénisse. J’ai retrouvé Elif, sa mère et ses sœurs seront ensemble. Mes prières ont été entendues», a confié la grand-maman de la fillette à Hürriyet.

Une journaliste de CNN Turquie raconte la scène de liesse qui a suivi l’heureux dénouement: «On peut vraiment dire que c'est un grand bonheur ici. On voit les équipes s'embrasser. Tout le monde vit des moments très émouvants», témoigne Sema Akbulut.

Elif est la 106e personne sortie des décombres depuis le drame de vendredi. Quelques heures auparavant, une adolescente de 14 ans avait elle aussi été secourue, après avoir passé plus de 58 heures sous les ruines d’un bâtiment. Sirin a reçu les premiers soins sur place avant d’être emmenée à l’hôpital.

(L'essentiel/joc)