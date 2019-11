Les îles Féroé vont fermer le temps d'un week-​​end

«Fermées pour maintenance»: les îles Féroé, archipel autonome danois de l'Atlantique Nord, ont annoncé qu'elles n'accueilleraient pas de touristes les 16 et 17 avril 2020, mais seulement des bénévoles chargés d'entretenir l'écosystème local. Concrètement, les hôtels resteront ouverts et les vols internationaux seront maintenus, mais un grand nombre de sites populaires seront interdits d'accès. Les bénévoles intéressés ont jusqu'à jeudi 16h pour se manifester, a précisé l'Office du tourisme féringien. Cent personnes seront ensuite choisies au hasard. Elles devront payer leur billet d'avion, mais se verront offrir le gîte et le couvert pendant leur week-end de travail.

«L'environnement fragile de certains lieux touristiques populaires a subi les effets d'une augmentation du nombre de visiteurs», avait expliqué la directrice de l'office, Guri Højgaard en mars. «Ces zones ont besoin d'un coup de main pour s'assurer qu'elles restent intactes», avait-elle ajouté. En 2019, lors de la première édition, elle avait reçu 3.500 candidatures. Les heureux élus, de 25 nationalités différentes, avaient restauré des cairns, dressé des panneaux indicateurs, entretenu des sentiers, installé des postes d'observation...

Prisé pour ses paysages fascinants, avec des falaises hautes de plus de trente mètres, l'archipel de 1 400 km² compte 50 000 habitants et 80 000 moutons, répartis sur 18 îles. Au total, 110 000 touristes ont visité les îles Féroé en 2018 et le nombre de visiteurs a augmenté de 10% par an ces cinq dernières années. Selon Guri Højgaard, le week-end sans tourisme permet «de contribuer à la discussion sur le sur-tourisme en montrant que les touristes peuvent être partie prenante de la solution».

(L'essentiel/afp)