Un immeuble a explosé à Leicester, quatre morts

La police britannique a annoncé, lundi, que quatre personnes avaient été tuées dans l'explosion d'un immeuble dimanche soir à Leicester, dans le centre de l'Angleterre, dont l'origine n'a pas été liée à une activité terroriste. «Quatre personnes sont mortes dans l'explosion survenue dans une propriété de Leicester hier soir», a expliqué la police locale dans un communiqué. Aucune précision supplémentaire n'a été fournie sur l'origine du sinistre.

La police a déclaré n'avoir «pas d'indication d'un lien avec une activité terroriste»: «L'origine de l'explosion va faire l'objet d'une enquête conjointe de la police et des pompiers»

Immeuble en proie aux flammes

Dimanche soir, la police avait fait état d'un «incident majeur» à Leicester, à Hinckley Road, précisant que «tous les services des urgences» étaient mobilisés, et demandé à la population d'«éviter de se rendre dans ce secteur» où les routes ont été fermées. Un habitant de Leicester a raconté avoir ressenti l'explosion: «J'habite à cinq minutes (...) mais ma maison a été ébranlée. Je suis sorti et vu beaucoup de fumée et des flammes très hautes». Des photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient un immeuble en proie aux flammes, ainsi que des débris couvrant la rue.

D'autres experts secouristes, dont une unité dotée de chiens de sauvetage, ont été dépêchés sur place, a-t-elle souligné. Des représentants de compagnies de gaz et d'électricité étaient également sur les lieux, une mesure habituelle dans telle situation.

???? L'explosion s'est produite dans un commerce de #Leicester. La police demande d'éviter la zone. Aucune piste n'est privilégiée à ce stade. pic.twitter.com/3Mv0Qr3QBi — deSperate (@TBMJ2_) 25 février 2018

(L'essentiel/AFP)