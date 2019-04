Fausse alerte à la bombe dans une tour

Cette tour est située sur le Paseo de la Castellana qui traverse Madrid du nord au sud. D'une hauteur de 235 mètres, elle fait partie d'un ensemble de quatre tours qui forment un centre d'affaires dans le nord de la capitale espagnole.

La police espagnole a annoncé mardi que l'alerte à la bombe ayant entraîné l'évacuation d'une tour madrilène abritant quatre ambassades était une «fausse alerte».

«Nous avons pu déterminer que l'alerte était fausse», a indiqué la police sur son compte Twitter, ajoutant qu'elle enquêtait sur «l'origine de l'appel» téléphonique. Selon un porte-parole de la police, la «menace» avait été reçue par l'ambassade australienne. Cette dernière a indiqué sur son compte Twitter qu'elle serait «fermée pour le reste de la journée».

L'ambassade australienne a indiqué sur son compte Twitter qu'elle serait «fermée pour le reste de la journée».

The @AusEmbEsp will remain close for the rest of today, Tuesday 16 April, until further notice. Apologies for any inconvenience