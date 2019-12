Touristes coincés, leur fille a perdu les papiers

Les vacances au ski ont bien failli virer au cauchemar pour une famille britannique, rapporte le Daily Mail. Partis de Manchester avec Easyjet, Victoria et Ian Walker ont atterri à l'aéroport de Genève lundi. Ils voyageaient avec leurs deux filles, Arabella et Tyler-Brooke, âgées respectivement de 3 et 10 ans, ainsi que la mère de Victoria. Mais arrivés face aux douaniers, les parents ont découvert avec effroi qu'ils n'avaient plus leurs passeports. Car durant le vol, la petite Tyler-Brooke avait mis les documents d'identité dans la poche du siège devant eux... et les avait oubliés là.

«Ma fille avait si peur de dire ce qui s'était passé, a raconté Victoria au tabloïd britannique. Quand elle m'en a parlé, l'avion avait déjà redécollé et était sur le chemin du retour vers Manchester.» La famille s'est donc retrouvée bloquée à l'aéroport. «Les gardes-frontière nous ont finalement laissés entrer dans le pays, mais nous ne pouvons pas retourner chez nous», a encore expliqué Victoria Walker. Les autorités ont, en effet, informé la famille qu'elle ne pourrait pas rentrer au Royaume-Uni sans passeport valide. Pour compliquer les choses, l'ambassade britannique en Suisse est fermée pour les fêtes.

Belle mobilisation

La famille a remué ciel et terre pour retrouver les précieux documents. Elle en a même appelé à Boris Johnson, le Premier ministre britannique, sur Facebook. En vain. Mais c'est bien en mobilisant les réseaux sociaux que Victoria a sauvé les vacances de ses proches. De nombreuses personnes se sont manifestées pour pister l'avion, contacter les équipes au sol à Genève et à Manchester et même proposer de récupérer et d'envoyer les passeports par courrier en Suisse. «Alors ça, si ça n'est pas de l'efficacité, je ne sais pas ce que c'est!» a salué l'esthéticienne anglaise.

Et les bonnes nouvelles sont arrivées mardi après-midi déjà. Les passeports ont été retrouvés au Royaume-Uni et quelqu'un s'est chargé de les remettre à une connaissance, qui devait s'envoler ensuite vers la Suisse avec les précieux sésames. La famille devrait donc pouvoir rentrer chez elle sans encombre.

Tout est bien qui finit bien

Contactée par nos soins, la compagnie Easyjet a confirmé que la mésaventure s'était bien déroulée sur un de ses vols. «Nous avons fait tout notre possible pour aider cette famille et leurs passeports ont été retrouvés rapidement. Nous sommes en contact avec eux et avec les autorités afin qu'ils soient en possession des documents nécessaires pour leur vol de retour», a indiqué jeudi la compagnie.

Sur Facebook, Victoria a déjà posté quelques photos de sa famille sur les pistes de ski de Thollon (F), preuve que la mésaventure n'a finalement pas trop gâché les vacances hivernales.

(L'essentiel/vro/lph/lfe)