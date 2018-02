Le journaliste tué écrivait sur la mafia italienne

Le meurtre du journaliste et de sa compagne, révélé pendant le week-end, a provoqué un choc en Slovaquie. Le crime a été condamné fermement par des dirigeants de l'UE et d'organisations internationales. Jan Kuciak, 27 ans, travaillait pour le site aktuality.sk, appartenant à l'Allemand Axel Springer et au Suisse Ringier. Il se spécialisait dans les affaires de corruption, dont celles concernant les possibles liens entre le monde des affaires et le parti SMER-SD du Premier ministre Robert Fico.

aktuality.sk et d'autres médias ont publié à minuit une version -non terminée- de l'article de Jan Kuciak, portant sur les relations politiques présumées des hommes d'affaires italiens soupçonnés d'être liés à la mafia calabraise 'Ndrangheta, qui opèrerait dans l'est de la Slovaquie. «Deux personnes proches d'un homme arrivé en Slovaquie alors qu'il était accusé dans une affaire de mafia en Italie, ont l'accès quotidien au Premier ministre» slovaque, écrivait Jan Kuciak dans son texte intitulé «La mafia italienne en Slovaquie, ses lutins s'étendent à la politique».

Faire des affaires

«Les Italiens liés à la mafia ont trouvé un second foyer en Slovaquie: ils ont commencé à faire des affaires, recevoir des subventions, collecter des fonds européens, mais surtout établir des relations avec des personnalités politiques influentes, jusqu'au gouvernement slovaque», ajoutait-il. «Ils possédaient ou possèdent toujours des dizaines d'entreprises, dont la valeur s'élève à plusieurs dizaines de millions d'euros», écrivait Jan Kuciak.

Le principal quotidien slovaque, le journal SME avait évoqué ces détails dès mardi matin. Le chef du gouvernement a critiqué alors les médias, tout en montrant aux journalistes plusieurs piles de billets de banque représentant une prime d'un million d'euro pour toute information susceptible d'aider à trouver les responsables du crime.

Slovaquie: rassemblement et veillée hier soir à Bratislava, en mémoire de Jan Kuciak, journaliste d'investigation de 27 ans retrouvé assassiné ainsi que sa fiancée. Il enquêtait sur des cas de fraude fiscale dans son pays #AFP pic.twitter.com/2VSCS6OtSi — Agence France-Presse (@afpfr) 27 février 2018

(L'essentiel/AFP)