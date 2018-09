L'UE et Bettel prônent une aide envers l'Afrique

Les dirigeants européens sont convenus d'engager des négociations avec l'Égypte et d'autres pays d'Afrique du Nord, pour lutter contre les départs clandestins de migrants vers l'Europe, a annoncé jeudi, le chancelier autrichien, Sebastian Kurz, au second jour d'un sommet de l'UE à Salzbourg. «L'Égypte est prête à approfondir son dialogue avec nous», s'est félicité M. Kurz, saluant «une nouvelle étape importante» dans la lutte contre l'immigration en Europe.

Présent au sommet informel autrichien, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel (DP) a estimé que l'Europe devait «aider les jeunes Africains à développer une perspective pour leur vie. En ce sens, le commerce et l’investissement avec l’Afrique devraient devenir plus importants». Selon lui, «nous (NDLR: les Européens) devons le faire pour mieux comprendre les causes profondes de la migration car même la meilleure gestion des frontières extérieures de l'UE ne sera jamais capable de vaincre le désespoir de millions de jeunes Africains». Depuis le pic de la crise migratoire en 2015, l'UE a déjà conclu avec la Turquie et la Libye des accords qui ont contribué à une forte baisse des arrivées sur le continent, via la Méditerranée.

Le sommet a aussi été l'occasion d'évoquer un brûlant dossier d'actualité, le Brexit. Le Premier ministre luxembourgeois a tancé les Britanniques, qui négocient actuellement les conditions de leur départ, tentant de conserver quand même le plus d'avantages possibles. «Il faut éviter le cherry-picking (NDLR: littéralement la cueillette des cerises) sur les droits et obligations liés à la participation au marché intérieur de l’UE, a déclaré Xavier Bettel. Il en va de la souveraineté européenne, de l’intégrité du marché et de notre compétitivité globale».

(jg/L'essentiel/afp)